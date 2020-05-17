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Коронавірус не відступає з Буковини: за день 47 нових хворих

Неділя, 17 травня 2020, 00:15
Коронавірус не відступає з Буковини: за день 47 нових хворих

У Чернівецькій області 16 травня коронавірус підтвердили у 47 осіб. Загалом в області виявили 2694 випадки зараження.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осадчук у Facebook

Деталі: Цього ж дня негативний результат тестування отримали 45 людей. 

"Проте хвороба поки що не відступає", – заявив голова облдержадміністрації.

Таким чином в області одужали більше 600 хворих. 

Що передувало: За минулу добу, 15 травня, в Україні зафіксували ще 528 випадків зараження коронавірусом, після того як кілька днів цей показник коливався в межах 400-500. Летальних випадків - 21.

Загалом за час епідемії в Україні підтверджено 17 858 випадків COVID-19, з них 4 906 одужали, 497 померли.

Українська правда
Теми: Чернівецька областькоронавірус
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