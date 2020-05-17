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Коронавирус не отступает из Буковины: за день 47 новых больных

Воскресенье, 17 мая 2020, 00:15

В Черновицкой области 16 мая коронавирус подтвердили в 47 человек. Всего в области обнаружили 2694 случая заражения.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осадчук в Facebook

Детали: В этот же день отрицательный результат тестирования получили 45 человек.

"Однако болезнь пока не отступает", - заявил председатель облгосадминистрации.

Таким образом в области выздоровели более 600 больных.

Что предшествовало: За минувшие сутки, 15 мая, в Украине зафиксировали еще 528 случаев заражения коронавируса, после того как несколько дней этот показатель колебался в пределах 400-500. Летальных случаев – 21.

Всего за время эпидемии в Украине подтверждено 17 858 случаев COVID-19, из них 4906 человек выздоровели, 497 – умерли.

Украинская правда
Темы: Черновицкая областькоронавирус


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