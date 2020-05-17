Коронавирус не отступает из Буковины: за день 47 новых больных
Воскресенье, 17 мая 2020, 00:15
В Черновицкой области 16 мая коронавирус подтвердили в 47 человек. Всего в области обнаружили 2694 случая заражения.
Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осадчук в Facebook
Детали: В этот же день отрицательный результат тестирования получили 45 человек.
"Однако болезнь пока не отступает", - заявил председатель облгосадминистрации.
Таким образом в области выздоровели более 600 больных.
Что предшествовало: За минувшие сутки, 15 мая, в Украине зафиксировали еще 528 случаев заражения коронавируса, после того как несколько дней этот показатель колебался в пределах 400-500. Летальных случаев – 21.
Всего за время эпидемии в Украине подтверждено 17 858 случаев COVID-19, из них 4906 человек выздоровели, 497 – умерли.
Украинская правда