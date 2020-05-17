У Києві палав торф’яник

У Дарницькому районі столиці пожежники ліквідували загоряння торф’яника. Жертв та постраждалих немає.

Джерело: Головне управління ДСНС у м. Києві у Facebook

Деталі: Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників о 15 годині. Осередки торфу площею 80 кв.м. горіли на вулиці Лермонтова, що у Дарницькому районі.

На ліквідацію пожежі витратили майже 4 години.

"На місці події працювало 10 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві", – йдеться у повідомленні.

Наразі з'ясовується причина виникнення пожежі.

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