У Києві палав торф’яник
Неділя, 17 травня 2020, 00:45
У Дарницькому районі столиці пожежники ліквідували загоряння торф’яника. Жертв та постраждалих немає.
Джерело: Головне управління ДСНС у м. Києві у Facebook
Деталі: Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників о 15 годині. Осередки торфу площею 80 кв.м. горіли на вулиці Лермонтова, що у Дарницькому районі.
На ліквідацію пожежі витратили майже 4 години.
"На місці події працювало 10 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві", – йдеться у повідомленні.
Наразі з'ясовується причина виникнення пожежі.
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Нагадаємо:
- Про масштабне загоряння торф’яників у столиці повідомлялось 18 квітня.
Українська правда