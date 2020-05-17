В Киеве горел торфяник

В Дарницком районе столицы пожарные ликвидировали возгорание торфяника. Жертв и пострадавших нет.

Источник: Главное управление ГСЧС в г. Киеве в Facebook

Детали: Сообщение о пожаре поступило спасателям в 15 часов. Очаги торфа площадью 80 кв.м. горели на улице Лермонтова, что в Дарницком районе.

На ликвидацию пожара потратили почти 4 часа.

"На месте происшествия работало 10 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники подразделений Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве", – говорится в сообщении.

Сейчас выясняется причина пожара.

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Напомним: