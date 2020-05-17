У МЗС повідомили, скільки українців хворіють на COVID-19 за кордоном
Неділя, 17 травня 2020, 01:22
За останніми даними, за кордоном від коронавірусу лікується 141 громадянин України.
Джерело: повідомлення МЗС у Facebook
Деталі: Найбільше українців отримують лікування в Італії – 121 особа. Окрім того, по 3 громадян ще хворіють у США, Білорусі та Австрії.
Побороли коронавірус вже 73 українських громадянина. З них 22 українця одужали в Греції, 6 – у Польщі, по 4 – в Японії та Чехії.
Кількість жертв хвороби не змінилась – загинули 8 осіб.
Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні і світі
Нагадаємо:
- За минулу добу, 15 травня, в Україні зафіксували ще 528 випадків зараження коронавірусом, після того як кілька днів цей показник коливався в межах 400-500. Летальних випадків - 21.
- Загалом за час епідемії в Україні підтверджено 17 858 випадків COVID-19, з них 4 906 одужали, 497 померли.
Українська правда