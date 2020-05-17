У МЗС повідомили, скільки українців хворіють на COVID-19 за кордоном

За останніми даними, за кордоном від коронавірусу лікується 141 громадянин України.

Джерело: повідомлення МЗС у Facebook

Деталі: Найбільше українців отримують лікування в Італії – 121 особа. Окрім того, по 3 громадян ще хворіють у США, Білорусі та Австрії.

Побороли коронавірус вже 73 українських громадянина. З них 22 українця одужали в Греції, 6 – у Польщі, по 4 – в Японії та Чехії.

Кількість жертв хвороби не змінилась – загинули 8 осіб.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні і світі

Нагадаємо: