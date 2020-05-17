В МИД сообщили, сколько украинцев болеют COVID-19 за рубежом
Воскресенье, 17 мая 2020, 01:22
По последним данным, за рубежом от коронавируса лечится 141 гражданин Украины.
Источник: сообщение МИД в Facebook
Детали: Больше всего украинцев получают лечение в Италии – 121 человек. Кроме того, по 3 граждан еще болеют в США, Беларуси и Австрии.
Побороли коронавирус уже 73 украинских гражданина. Из них 22 украинца выздоровели в Греции, 6 – в Польши, по 4 – в Японии и Чехии.
Число жертв болезни не изменилась – погибли 8 человек.
Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире
Напомним:
- За минувшие сутки, 15 мая, в Украине зафиксировали еще 528 случаев заражения коронавируса, после того как несколько дней этот показатель колебался в пределах 400-500. Летальных случаев – 21.
- Всего за время эпидемии в Украине подтверждено 17 858 случаев COVID-19, из них 4906 человек выздоровели, 497 – умерли.