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В МИД сообщили, сколько украинцев болеют COVID-19 за рубежом

Воскресенье, 17 мая 2020, 01:22
В МИД сообщили, сколько украинцев болеют COVID-19 за рубежом

По последним данным, за рубежом от коронавируса лечится 141 гражданин Украины.

Источник: сообщение МИД в Facebook

Детали: Больше всего украинцев получают лечение в Италии – 121 человек. Кроме того, по 3 граждан еще болеют в США, Беларуси и Австрии.

Побороли коронавирус уже 73 украинских гражданина. Из них 22 украинца выздоровели в Греции, 6 – в Польши, по 4 – в Японии и Чехии.

Число жертв болезни не изменилась – погибли 8 человек.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире 

Напомним:

  • За минувшие сутки, 15 мая, в Украине зафиксировали еще 528 случаев заражения коронавируса, после того как несколько дней этот показатель колебался в пределах 400-500. Летальных случаев – 21.
  • Всего за время эпидемии в Украине подтверждено 17 858 случаев COVID-19, из них 4906 человек выздоровели, 497 – умерли.

"Украинская правда" в Threads

Темы: МИДкоронавирус
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