16 травня у Рівненській області підтвердили 21 новий випадок захворювання на коронавірус, усього – 1131 випадок.

Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у Facebook

Деталі: Вік хворих від 16 до 81 року. Із усіх заражень 239 виявили у медичних працівників та 83 дітей.

Число летальних випадків зросло до 26. У суботу померла 77-річна мешканка Рівного.

Водночас вилікувались 347 осіб. 16 травня тестування не виявило вірусу у 7 рівнян.

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Що передувало: За минулу добу, 15 травня, в Україні зафіксували ще 528 випадків зараження коронавірусом, після того як кілька днів цей показник коливався в межах 400-500. Летальних випадків - 21.

Загалом за час епідемії в Україні підтверджено 17 858 випадків COVID-19, з них 4 906 одужали, 497 померли.