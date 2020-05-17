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У суботу на Рівненщині виявили більше 20 випадків коронавірусу

Неділя, 17 травня 2020, 02:49

16 травня у Рівненській області підтвердили 21 новий випадок захворювання на коронавірус, усього – 1131 випадок.

Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у Facebook

Деталі: Вік хворих від 16 до 81 року. Із усіх заражень 239 виявили у медичних працівників та 83 дітей. 

Число летальних випадків зросло до 26. У суботу померла 77-річна мешканка Рівного. 

Водночас вилікувались 347 осіб. 16 травня тестування не виявило вірусу у 7 рівнян. 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні і світі

Що передувало: За минулу добу, 15 травня, в Україні зафіксували ще 528 випадків зараження коронавірусом, після того як кілька днів цей показник коливався в межах 400-500. Летальних випадків - 21.

Загалом за час епідемії в Україні підтверджено 17 858 випадків COVID-19, з них 4 906 одужали, 497 померли.

Українська правда
Теми: Рівненська областькоронавірус


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