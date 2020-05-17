Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Рівненщині виявили ще 20 випадків коронавірусу

Неділя, 17 травня 2020, 02:49
На Рівненщині виявили ще 20 випадків коронавірусу

16 травня у Рівненській області підтвердили 21 новий випадок захворювання на коронавірус, усього – 1131 випадок.

Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у Facebook

Деталі: Вік хворих від 16 до 81 року. Із усіх заражень 239 виявили у медичних працівників та 83 дітей. 

Число летальних випадків зросло до 26. У суботу померла 77-річна мешканка Рівного. 

Водночас вилікувались 347 осіб. 16 травня тестування не виявило вірусу у 7 рівнян. 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні і світі

Що передувало: За минулу добу, 15 травня, в Україні зафіксували ще 528 випадків зараження коронавірусом, після того як кілька днів цей показник коливався в межах 400-500. Летальних випадків - 21.

Загалом за час епідемії в Україні підтверджено 17 858 випадків COVID-19, з них 4 906 одужали, 497 померли.

Українська правда
Теми: Рівненська областькоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітав МіГ

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
Рівненська область
Шестеро військових підірвались на міні на Рівненщині: двоє загинули
Посадовця і спільників підозрюють у розкраданні пів мільйона на ремонті казарми
"То він казав, що "Жигуль" – не машина?". Репортаж УП з рідного села Павла "Мерседеса"
Останні новини
16:21
Понад 90% базових станцій "Київстар" в працездатному стані - речниця
16:14
Politico: Зеленського не запросили на саміт ЄС, бо зляклись реакції Орбана
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітав МіГ
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
15:28
Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти
15:25
Ще п’ятьох дітей повернули з окупації – Херсонська ОВА
Усі новини...
Реклама: