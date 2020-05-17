Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Ровенщине обнаружили еще 20 случаев коронавируса

Воскресенье, 17 мая 2020, 02:49
На Ровенщине обнаружили еще 20 случаев коронавируса

16 мая в Ровенской области подтвердили 21 новый случай заболевания коронавирусом, всего – 1131 случай.

Источник: председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в Facebook

Детали: Возраст больных от 16 до 81 года. Из всех заражений 239 обнаружили у медицинских работников и 83 детей.

Число летальных случаев возросло до 26. В субботу умерла 77-летняя жительница Ровно.

В то же время вылечились 347 человек. 16 мая тестирования не выявило вируса у 7 ровенчан.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире 

Напомним:

  • За минувшие сутки, 15 мая, в Украине зафиксировали еще 528 случаев заражения коронавируса, после того как несколько дней этот показатель колебался в пределах 400-500. Летальных случаев – 21.
  • Всего за время эпидемии в Украине подтверждено 17 858 случаев COVID-19, из них 4906 человек выздоровели, 497 – умерли.

Украинская правда
Темы: Ровенская областькоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Ровенская область
На границе Ровенщины и Беларуси увеличили количество постов и заложили десятки тысяч мин − Наев
Враг атаковал нефтебазу в Ровенской области – ОВА
Ровенского военкома, который избил подчиненного, арестовали
Последние новости
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
Все новости...
Реклама: