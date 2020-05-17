16 мая в Ровенской области подтвердили 21 новый случай заболевания коронавирусом, всего – 1131 случай.

Источник: председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в Facebook

Детали: Возраст больных от 16 до 81 года. Из всех заражений 239 обнаружили у медицинских работников и 83 детей.

Число летальных случаев возросло до 26. В субботу умерла 77-летняя жительница Ровно.

В то же время вылечились 347 человек. 16 мая тестирования не выявило вируса у 7 ровенчан.

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Напомним: