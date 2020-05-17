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В субботу на Ровенщине обнаружили более 20 случаев коронавируса

Воскресенье, 17 мая 2020, 02:49

16 мая в Ровенской области подтвердили 21 новый случай заболевания коронавирусом, всего – 1131 случай.

Источник: председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в Facebook

Детали: Возраст больных от 16 до 81 года. Из всех заражений 239 обнаружили у медицинских работников и 83 детей.

Число летальных случаев возросло до 26. В субботу умерла 77-летняя жительница Ровно.

В то же время вылечились 347 человек. 16 мая тестирования не выявило вируса у 7 ровенчан.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире 

Напомним:

  • За минувшие сутки, 15 мая, в Украине зафиксировали еще 528 случаев заражения коронавируса, после того как несколько дней этот показатель колебался в пределах 400-500. Летальных случаев – 21.
  • Всего за время эпидемии в Украине подтверждено 17 858 случаев COVID-19, из них 4906 человек выздоровели, 497 – умерли.

Украинская правда
Темы: Ровенская областькоронавирус


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