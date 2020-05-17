Трамп розгляне можливість відновлення фінансування ВООЗ
Неділя, 17 травня 2020, 03:34
Президент США Дональд Трамп розглядає питання про відновлення фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я.
Джерело: Reuters
Деталі: За словами очільника Білого дому, його адміністрація вивчає різні пропозиції від ВООЗ, серед яких і варіанти що США буду платити 10% від наявного внеску.
Проте Трамп наголосив, що рішення досі не прийнято і фінансування організації зі сторони Штатів все ще заморожене.
Що передувало: 15 квітня президент США Дональд Трамп заявив про припинення фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Українська правда