Трамп розгляне можливість відновлення фінансування ВООЗ

Президент США Дональд Трамп розглядає питання відновлення фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Джерело: Reuters

Деталі: За словами очільника Білого дому, його адміністрація вивчає різні пропозиції від ВООЗ, серед яких і варіанти що США буду платити 10% від наявного внеску.

Проте Трамп наголосив, що рішення досі не прийнято і фінансування організації зі сторони Штатів все ще заморожене.

Що передувало: 15 квітня президент США Дональд Трамп заявив про припинення фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я.