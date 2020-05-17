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Трамп розгляне можливість відновлення фінансування ВООЗ

Неділя, 17 травня 2020, 03:34
Трамп розгляне можливість відновлення фінансування ВООЗ

Президент США Дональд Трамп розглядає питання відновлення фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Джерело: Reuters

Деталі: За словами очільника Білого дому, його адміністрація вивчає різні пропозиції від ВООЗ, серед яких і варіанти що США буду платити 10% від наявного внеску. 

Проте Трамп наголосив, що рішення досі не прийнято і фінансування організації зі сторони Штатів все ще заморожене. 

Що передувало: 15 квітня президент США Дональд Трамп заявив про припинення фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Українська правда
Теми: СШАздоров'яТрамп
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