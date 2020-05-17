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Трамп рассмотрит возможность возобновления финансирования ВОЗ

Воскресенье, 17 мая 2020, 03:34

Президент США Дональд Трамп рассматривает вопрос о возобновлении финансирования Всемирной организации здравоохранения.

Источник: Reuters

Детали: По словам главы Белого дома, его администрация изучает различные предложения от ВОЗ, среди которых и варианты что США буду платить 10% от имеющегося вклада.

Однако Трамп отметил, что решение еще не принято и финансирование организации со стороны Штатов все еще заморожено.

Что предшествовало: 15 апреля Президент США Дональд Трамп заявил о прекращении финансирования Всемирной организации здравоохранения.

Украинская правда
Темы: СШАздоровьеТрамп


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