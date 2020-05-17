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За добу число хворих на COVID-19 зросло на 95 тисяч

Неділя, 17 травня 2020, 05:27

За минулу добу кількість випадків коронавірусу у світі зросла на 95 тисяч, нині загальне число випадків становить 4 мільйони 717 тисяч.

Джерело: дані сайту Worldometers, який оновлює статистику щодо захворюваності на коронавірус

Деталі: Лідером за темпами поширення захворювання є США – 23,488 випадків за добу. 

За цей же час у Бразилії підтвердили майже 15 тисяч випадків, у Росії – 9,2 тисяч, в Індії – 4,8 тисяч, у Перу – понад 4 тисячі, у Великій Британії – 3,4 тисяч, у Саудівській Аравії – 2,8 тисяч, в Мексиці – 2,4 тисяч та понад 2 тисячі в Іспанії.

В Італії, що раніше була епіцентром коронавірусу, за минулу добу зафіксували 875 нових інфікувань.

За цей час у всьому світі померли 4360 осіб. Серед них у Штатах 1218 загиблих, у Бразилії – 816, у Великій Британії – 468, у Мексиці – 290, в Італії – 153.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні і світі 

Нагадаємо:

  • У Сполучених Штатах підтвердили 1 мільйон 507 тисяч заражень коронавірусом, померли 89,6 тисяч, вилікувались – майже 340 тисяч.

Українська правда
Теми: коронавірус


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