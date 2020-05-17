За минувшие сутки количество случаев коронавируса в мире выросло на 95 тысяч, сейчас общее число случаев составляет 4 миллиона 717 тысяч.

Источник: данные сайта Worldometers, который обновляет статистику по заболеваемости коронавирус

Детали: Лидером по темпам распространения заболевания являются США – 23,488 случаев за сутки.

За это же время в Бразилии подтвердили почти 15 тысяч случаев, в России – 9,2 тысяч, в Индии – 4,8 тысяч, в Перу – более 4 тысяч, в Великобритании – 3,4 тысяч, в Саудовской Аравии – 2,8 тысяч, в Мексике – 2,4 тысяч и более 2 тысяч в Испании.

В Италии, которая ранее была эпицентром коронавируса, за минувшие сутки зафиксировали 875 новых заражений.

За это время во всем мире умерли 4360 человек. Среди них в Штатах 1218 погибших, в Бразилии – 816, в Великобритании – 468, в Мексике – 290, в Италии – 153.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним: