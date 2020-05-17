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На Житомирщині нарахували майже 550 заражень COVID-19

Неділя, 17 травня 2020, 06:31

У суботу в Житомирській області зареєстрували 6 нових інфікувань коронавірусом, таким чином число випадків хвороби зросло до 546.

Джерело: голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко у Facebook

Пряма мова: "Станом на 22:30, за результатами лабораторного дослідження 230 проб, кількість хворих на COVID-19 зросла на 6 осіб. Сумарна чисельність інфікувань становить 546 осіб".

Деталі: Найбільше заражень підтвердили в обласному центрі – 189. У Коростені виявили 100 випадків, у Бердичеві – 92. 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні і світі

Що передувало: За минулу добу, 15 травня, в Україні зафіксували ще 528 випадків зараження коронавірусом, після того як кілька днів цей показник коливався в межах 400-500. Летальних випадків - 21.

Загалом за час епідемії в Україні підтверджено 17 858 випадків COVID-19, з них 4 906 одужали, 497 померли.

Українська правда
Теми: коронавірусЖитомирщина


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