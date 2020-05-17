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В Житомирской области насчитали почти 550 заражений COVID-19

Воскресенье, 17 мая 2020, 06:31
В Житомирской области насчитали почти 550 заражений COVID-19

В субботу в Житомирской области зарегистрировали 6 новых заражений коронавирусом, таким образом число случаев болезни возросло до 546.

Источник: председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко в Facebook

Прямая речь: "По состоянию на 22:30, по результатам лабораторного исследования 230 проб, количество больных COVID-19 выросло на 6 человек. Суммарная численность заражений составляет 546 человек".

Детали: Больше всего заражений подтвердили в областном центре – 189. В Коростене обнаружили 100 случаев, в Бердичеве – 92.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире 

Напомним:

  • За минувшие сутки, 15 мая, в Украине зафиксировали еще 528 случаев заражения коронавируса, после того как несколько дней этот показатель колебался в пределах 400-500. Летальных случаев – 21.
  • Всего за время эпидемии в Украине подтверждено 17 858 случаев COVID-19, из них 4906 человек выздоровели, 497 – умерли.

Украинская правда
Темы: коронавирусЖитомирская область
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