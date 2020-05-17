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Степанов розповів, що могло статися, якби не закрили метро

Неділя, 17 травня 2020, 11:34

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що якби в Україні не заборонили рух метрополітенів, то лікарні не впорались би з напливом хворих на COVID-19.

Джерело: брифінг голови МОЗ

Пряма мова: "Якщо подивитися на результат, якого ми досягли (закриттям метро - УП), то це – зменшення розповсюдження і недопущення пікових навантажень, тобто пікових захворювань, коли одночасно починає хворіти велика кількість людей, і, звісно, в такому випадку не справляється система охорони здоров’я, тобто вона просто не може приймати хворих у зв’язку з повною зайнятістю всіх ліжок. Нам це вдалося втримати".

Деталі: Степанов зауважив, що наразі завантаженість лікарняних ліжок в країні складає не більше 13%.

Він наголосив також, що Україна далеко не перша і не єдина країна у світі, яка закрила метро. За його словами, до таких карантинних заходів вдалися також у китайському місті Ухань, французькому Парижі, британському Лондоні та в Індії.

Нагадаємо: За минулу добу, 16 травня в Україні виявили значно менше хворих на Covid, ніж днем раніше.

Світлана Кізілова, УП
Теми: метрокоронавірусМОЗУкраїнаепідемія


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