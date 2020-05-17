Степанов рассказал, что могло произойти, если бы не закрыли метро

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что если бы в Украине не запретили движение метрополитенов, то больницы не справились бы с наплывом больных COVID-19.

Источник: брифинг главы Минздрава

Прямая речь: "Если посмотреть на результат, которого мы достигли (закрытием метро - УП), то это - уменьшение распространения и недопущения пиковых нагрузок, то есть пиковых заболеваний, когда одновременно начинает болеть большое количество людей, и, конечно, в таком случае не справляется система здравоохранения, то есть она просто не может принимать больных в связи с полной занятостью всех коек. Нам удалось это сдержать".

Детали: Степанов отметил, что сейчас загруженность больничных коек в стране составляет не более 13%.

Он напомнил также, что Украина далеко не первая и не единственная страна в мире, которая закрыла метро. По его словам, к таким карантинным ограничениям прибегли также в китайском городе Ухань, французском Париже, британском Лондоне и в Индии.

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Напомним: За минувшие сутки, 16 мая в Украине обнаружили значительно меньше больных Covid, чем днем ​​ранее.