За добу в Україні виявили значно менше хворих на Covid

За 16 травня в Україні було виявлено 433 нових випадків захворювання коронавірусною інфекцією, що на 95 заражень менше, ніж добою раніше.

Джерело: Центр громадського здоров’я

За останню добу ще у 433 українців виявили коронавірус (днем раніше їх було 528), 17 інфікованих людей померли (15 травня був 21 летальний випадок).

Водночас 16 травня ще 210 пацієнтів одужали.

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Нагадаємо: 15 травня в Україні зафіксували 528 випадків зараження коронавірусом, після того як кілька днів цей показник коливався в межах 400-500.