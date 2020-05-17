За добу в Україні виявили значно менше хворих на Covid

За 16 травня в Україні було виявлено 433 нових випадків захворювання коронавірусною інфекцією, що на 95 заражень менше, ніж добою раніше.

Джерело: Центр громадського здоров’я

За останню добу ще у 433 українців виявили коронавірус (днем раніше їх було 528), 17 інфікованих людей померли (15 травня був 21 летальний випадок).

Водночас 16 травня ще 210 пацієнтів одужали.

Загалом кількість зараженнь коронавірусом тепер становить 18 291 випадок.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 715 (385 одужали);

Волинська обл. — 615 (150 одужали);

Дніпропетровська обл. — 837 (95 одужали);

Донецька обл. — 130 (35 одужали);

Житомирська обл. — 546 (140 одужали);

Закарпатська обл. — 885 (166 одужали);

Запорізька обл. — 378 (181 одужав);

Івано-Франківська обл. — 1210 (513 одужали);

Київ — 2280 (224 одужали);

Київська обл. — 1197 (208 одужали);

Кіровоградська обл. — 443 (319 одужали);

Луганська обл. — 42 (22 одужали);

Львівська обл. — 1019 (197 одужали);

Миколаївська обл. — 238 (82 одужали);

Одеська обл. — 746 (59 одужали);

Полтавська обл. — 264 (184 одужали);

Рівненська обл. — 1126 (347 одужали);

Сумська обл. — 162 (89 одужали);

Тернопільська обл. — 1078 (578 одужали);

Харківська обл. — 786 (119 одужали);

Херсонська обл. — 167 (117 одужали);

Хмельницька обл. — 253 (65 одужали);

Черкаська обл. — 372 (206 одужали);

Чернівецька обл. — 2694 (608 одужали);

Чернігівська обл. —108 (27 одужали).

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