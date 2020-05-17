Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

За добу в Україні виявили значно менше хворих на Covid

Неділя, 17 травня 2020, 08:40
За добу в Україні виявили значно менше хворих на Covid

За 16 травня в Україні було виявлено 433 нових випадків захворювання коронавірусною інфекцією, що на 95 заражень менше, ніж добою раніше.

Джерело: Центр громадського здоров’я

За останню добу ще у 433 українців виявили коронавірус (днем раніше їх було 528), 17 інфікованих людей померли (15 травня був 21 летальний випадок).

Водночас 16 травня ще 210 пацієнтів одужали.

Загалом кількість зараженнь коронавірусом тепер становить 18 291 випадок.

 

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 715 (385 одужали);

Волинська обл. — 615 (150 одужали);

Дніпропетровська обл. — 837 (95 одужали);

Донецька обл. — 130 (35 одужали);

Житомирська обл. — 546 (140 одужали);

Закарпатська обл. — 885 (166 одужали);

Запорізька обл. — 378 (181 одужав);

Івано-Франківська обл. — 1210 (513 одужали);

Київ — 2280 (224 одужали);

Київська обл. — 1197 (208 одужали);

Кіровоградська обл. — 443 (319 одужали);

Луганська обл. — 42 (22 одужали);

Львівська обл. — 1019 (197 одужали);

Миколаївська обл. — 238 (82 одужали);

Одеська обл. — 746 (59 одужали);

Полтавська обл. — 264 (184 одужали);

Рівненська обл. — 1126 (347 одужали);

Сумська обл. — 162 (89 одужали);

Тернопільська обл. — 1078 (578 одужали);

Харківська обл. — 786 (119 одужали);

Херсонська обл. — 167 (117 одужали);

Хмельницька обл. — 253 (65 одужали);

Черкаська обл. — 372 (206 одужали);

Чернівецька обл. — 2694 (608 одужали);

Чернігівська обл. —108 (27 одужали).

 

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі 

Нагадаємо:

  • 15 травня в Україні зафіксували 528 випадків зараження коронавірусом, після того як кілька днів цей показник коливався в межах 400-500.
  • Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що якби в Україні не заборонили рух метрополітенів, то лікарні не впорались би з напливом хворих на COVID-19.
  • За словами столичного голови Віталія Кличка за минулу добу коронавірус у Києві підтвердили ще в 59 людей, троє осіб померли.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусепідеміяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітав МіГ

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
16:21
Понад 90% базових станцій "Київстар" в працездатному стані - речниця
16:14
Politico: Зеленського не запросили на саміт ЄС, бо зляклись реакції Орбана
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітав МіГ
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
15:28
Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти
15:25
Ще п’ятьох дітей повернули з окупації – Херсонська ОВА
Усі новини...
Реклама: