За добу в Україні виявили значно менше хворих на Covid
Неділя, 17 травня 2020, 08:40
За 16 травня в Україні було виявлено 433 нових випадків захворювання коронавірусною інфекцією, що на 95 заражень менше, ніж добою раніше.
Джерело: Центр громадського здоров’я
За останню добу ще у 433 українців виявили коронавірус (днем раніше їх було 528), 17 інфікованих людей померли (15 травня був 21 летальний випадок).
Водночас 16 травня ще 210 пацієнтів одужали.
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Нагадаємо: 15 травня в Україні зафіксували 528 випадків зараження коронавірусом, після того як кілька днів цей показник коливався в межах 400-500.
Українська правда