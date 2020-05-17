Епідемія у Києві: Кличко розповів, скільки життів забрав коронавірус за день

За словами столичного голови Віталія Кличка, за минулу добу коронавірус у Києві підтвердили ще в 59 людей, троє осіб померли.

Джерело: сайт Київської міської ради

Деталі: Кількість киян, у яких протягом 16 травня підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 59 людей. Троє інфікованих Covid-19 людей померли.

Серед тих, що захворіли: 34 жінки віком від 20 до 86 років та 2 дiвчинки, яким 10 та 13 років. А також 22 чоловіка від 18 до 66 років і однорічний хлопчик.

До лікарень столиці госпіталізували 16 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу двоє киян. Усього коронавірус у столиці подолали 224 людини.

Пряма мова: "Кількість мешканців міста, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 59 людей. Серед них – 10 медиків. Троє людей померли. Усього в столиці вже 48 летальних випадків. На сьогодні в Києві 2 280 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 15 осіб та в Солом’янському – 9".

Нагадаємо:

За минулу добу найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано в Києві та Київській області.