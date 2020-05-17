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Київ і область - лідери з поширення коронавірусу

Неділя, 17 травня 2020, 10:48

За минулу добу найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано в Києві та Київській області.

Джерело: брифінг міністра охорони здоров’я Максима Степанова

Пряма мова: "За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Києві – 59, Київській області – 54, Львівській – 50 та в Чернівецькій – 47".

Деталі: За його словами, в цілому за 16 травня в Україні було виявлено 433 нових випадки захворювання на Covid-19, що на 95 заражень менше, ніж добою раніше.

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Нагадаємо: Добою раніше, 15 травня, найбільша кількість підтверджених випадків була зареєстрована також у Києві - 153, Київський області – 49 та Чернівецькій області – 47.

Світлана Кізілова, УП
Теми: епідеміяКиївкоронавірус


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