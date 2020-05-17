Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Київ і область - лідери з поширення коронавірусу

Неділя, 17 травня 2020, 10:48
Київ і область - лідери з поширення коронавірусу

За минулу добу найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано в Києві та Київській області.

Джерело: брифінг міністра охорони здоров’я Максима Степанова

Пряма мова: "За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Києві – 59, Київській області – 54, Львівській – 50 та в Чернівецькій – 47".

Деталі: За його словами, в цілому за 16 травня в Україні було виявлено 433 нових випадки захворювання на Covid-19, що на 95 заражень менше, ніж добою раніше.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі 

Нагадаємо: Добою раніше, 15 травня, найбільша кількість підтверджених випадків була зареєстрована також у Києві - 153, Київський області – 49 та Чернівецькій області – 47.

Світлана Кізілова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: епідеміяКиївкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітав МіГ

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
епідемія
Підрив Каховської ГЕС: на ТОТ Херсонщини може виникнути епідемія – спротив
Новий штам COVID може спричинити ще одну хвилю пандемії – ВООЗ
Епідемія пташиного грипу у Європі за останній рік стала найгіршою з відомих
Останні новини
16:21
Понад 90% базових станцій "Київстар" в працездатному стані - речниця
16:14
Politico: Зеленського не запросили на саміт ЄС, бо зляклись реакції Орбана
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітав МіГ
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
15:28
Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти
15:25
Ще п’ятьох дітей повернули з окупації – Херсонська ОВА
Усі новини...
Реклама: