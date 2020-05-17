Все разделы
Укр / Рус

Эпидемия в Киеве: Кличко рассказал, сколько жизней унес коронавирус за день

Воскресенье, 17 мая 2020, 12:05

По словам столичного головы Виталия Кличко, за минувшие сутки коронавирус в Киеве подтвердили еще у 59 человек, три зараженных погибли.

Источник: сайт Киевского городского совета

Детали: Количество киевлян, у которых в течение 16 мая подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 59 человек. Трое инфицированных Covid-19 человек умерли.

Среди заболевших: 34 женщины в возрасте от 20 до 86 лет и 2 девочки, которым 10 и 13 лет. А также 22 человека от 18 до 66 лет и годовалый мальчик.

В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки двое киевлян. Всего коронавирус в столице преодолели 224 человека.

Прямая речь: "Количество жителей города, в которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 59 человек. Среди них - 10 медиков. Три человека умерли. Всего в столице уже 48 летальных случаев. На сегодня в Киеве 2 280 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 15 человек и в Соломенском - 9".

 

Напомним:

  • За минувшие сутки больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Киеве и Киевской области.
  • Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что если бы в Украине не запретили движение метрополитенов, то больницы не справились бы с наплывом больных COVID-19.

Украинская правда
Темы: КиевкоронавирусВиталий Кличкоэпидемия


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоСтепанов рассказал, что могло произойти, если бы не закрыли метро

инфографикаЗа сутки в Украине обнаружили значительно меньше больных Covid

На переговорах в Минске будут договариваться о регламенте реализации решений – СМИ

Патруль ОБСЕ еле спрятался от обстрела на территории ОРЛО

Законопроект о референдуме могут рассмотреть через несколько недель – Разумков

Вицепремьер: Ждем помощи Великобритании и США из-за Будапештского меморандума

Все главные новости...
Киев
Киев и область - лидеры по распространению коронавируса
В Киеве горел торфяник
Киевлянина поймали с партией кокаина на 75 тысяч долларов
Последние новости
12:16
Сервис Couchsurfing стал платным
12:05
Эпидемия в Киеве: Кличко рассказал, сколько жизней унес коронавирус за день
11:51
Смолий планирует оставаться главой НБУ до конца своей каденции
11:34
видеоСтепанов рассказал, что могло произойти, если бы не закрыли метро
11:01
Внучка диктатора Муссолини объяснила, почему Украина исключила ее из санкционных списков
10:48
Киев и область - лидеры по распространению коронавируса
10:43
Чудо конспирации: В России заявили, что будут маскировать военную технику под снег
10:34
Украину включили в Комитет по здравоохранению ЕС
10:30
Во Франции за сутки от коронавируса умерли менее 100 человек
10:26
В МВФ заявили, что мировой экономике понадобится три года, чтобы восстановиться после COVID-19
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!