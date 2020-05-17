Эпидемия в Киеве: Кличко рассказал, сколько жизней унес коронавирус за день

По словам столичного головы Виталия Кличко, за минувшие сутки коронавирус в Киеве подтвердили еще у 59 человек, три зараженных погибли.

Источник: сайт Киевского городского совета

Детали: Количество киевлян, у которых в течение 16 мая подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 59 человек. Трое инфицированных Covid-19 человек умерли.

Среди заболевших: 34 женщины в возрасте от 20 до 86 лет и 2 девочки, которым 10 и 13 лет. А также 22 человека от 18 до 66 лет и годовалый мальчик.

В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки двое киевлян. Всего коронавирус в столице преодолели 224 человека.

Прямая речь: "Количество жителей города, в которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 59 человек. Среди них - 10 медиков. Три человека умерли. Всего в столице уже 48 летальных случаев. На сегодня в Киеве 2 280 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 15 человек и в Соломенском - 9".

Напомним: