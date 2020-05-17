У Білорусі за добу виявили майже тисячу нових хворих коронавірусом, є загиблі

У Білорусі станом на 17 травня зареєстровано вже 29 650 осіб з позитивним тестом на COVID-19, за останню добу виявили ще 969 заражених і зафіксували 5 летальних випадків.

Джерело: Інтерфакс-Захід з посиланням на свіжі дані міністерства охорони здоров'я країни

Деталі: З початку епідемії в Білорусі померли 165 осіб з коронавірусом, з них 5 смертей припадають на 16 травня. Приріст заражених за останню добу становив 969 осіб.

За даними Міністерства охорони здоров'я Білорусі, проведено вже 350 515 тестів на коронавірусну інфекцію.

Нагадаємо: За 16 травня в Україні було виявлено 433 нові випадки захворювання коронавірусною інфекцією, що на 95 заражень менше, ніж добою раніше.