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В Беларуси за сутки выявили почти тысячу новых больных коронавирусом, есть погибшие

Воскресенье, 17 мая 2020, 14:15
В Беларуси за сутки выявили почти тысячу новых больных коронавирусом, есть погибшие

В Беларуси по состоянию на 17 мая зарегистрировано уже 29 650 человек с положительным тестом на COVID-19, за последние сутки выявили еще 969 зараженных и зафиксировали 5 летальных случаев.

Источник: Интерфакс-Запад со ссылкой на свежие данные министерства здравоохранения республики

Детали: С начала эпидемии в Беларуси умерли 165 человек с коронавирусом, из низ 5 смертей приходятся на 16 мая. Прирост зараженных за последние сутки составил 969 человек.

По данным Минздрава Беларуси, проведено уже 350 515 тестов на коронавирусную инфекцию.

Напомним: За 16 мая в Украине было выявлено 433 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, что на 95 заражений меньше, чем сутками ранее.

Темы: Беларусьэпидемиякоронавирус
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