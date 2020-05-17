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У понеділок у Києві буде дуже вітряно

Неділя, 17 травня 2020, 17:03
У понеділок у Києві буде дуже вітряно

У понеділок в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с, у Києві – до 24 м/с.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: Згідно з попередженням синоптиків, у Києві з 11 до 22 години 18 травня очікується посилення швидкості вітру до 15-24 м/с.

Крім того, 18 травня вночі в Карпатах заморозки на поверхні ґрунту 0-3°. Вдень в Україні, крім півдня та південного сходу, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

17-18 травня у більшості районів східних, Одеської, Миколаївської та Запорізькій областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо: Україна 18 травня відчує вплив антициклону, тому на значній частині території суттєвих опадів не передбачається. Проте на півночі та частково у західних областях пройдуть грозові дощі.

Українська правда
Теми: погода
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