У понеділок у Києві буде дуже вітряно
Неділя, 17 травня 2020, 17:03
У понеділок в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с, у Києві – до 24 м/с.
Джерело: Укргідрометцентр
Деталі: Згідно з попередженням синоптиків, у Києві з 11 до 22 години 18 травня очікується посилення швидкості вітру до 15-24 м/с.
Крім того, 18 травня вночі в Карпатах заморозки на поверхні ґрунту 0-3°. Вдень в Україні, крім півдня та південного сходу, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
17-18 травня у більшості районів східних, Одеської, Миколаївської та Запорізькій областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо: Україна 18 травня відчує вплив антициклону, тому на значній частині території суттєвих опадів не передбачається. Проте на півночі та частково у західних областях пройдуть грозові дощі.
Українська правда