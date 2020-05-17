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В понедельник в Киеве будет очень ветрено

Воскресенье, 17 мая 2020, 17:03

В понедельник в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в Киеве – до 24 м/с.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: Согласно предупреждению синоптиков, в Киеве с 11 до 22 часов 18 мая ожидается усиление скорости ветра до 15-24 м/с.

Кроме того, 18 мая ночью в Карпатах заморозки на поверхности почвы 0-3°. Днем в Украине, кроме юга и юго-востока, порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

17-18 мая в большинстве районов восточных, Одесской, Николаевской и Запорожской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним: Украина 18 мая почувствует влияние антициклона, поэтому на значительной части территории осадков не предвидится. Однако на севере и частично в западных областях пройдут грозовые дожди.

Украинская правда
Темы: погода


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