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МЗС просить світ допомогти припинити репресії РФ у Криму й на Донбасі

Неділя, 17 травня 2020, 18:24

МЗС України закликає міжнародну спільноту вжити всіх заходів для припинення політичних репресій на окупованих Росією українських територіях.

Джерело: коментар МЗС України до Дня пам'яті жертв політичних репресій

Деталі: У МЗС підкреслили, що російська агресія повернула в Україну і політичні репресії.

Дослівно: "У Криму вже шостий рік поспіль масово порушуються права людини, української та кримськотатарської національної спільноти. Убивства, викрадення активістів, сфабриковані судові процеси, незаконні ув’язнення, безпідставні арешти та обшуки, залякування. На даний час понад сто українських громадян утримуються за політичними мотивами в Росії та окупованому Криму, більшість з них є кримськими татарами.

Ще жахливішою є ситуація в окупованих районах Донбасу. Розстріли й убивства українських військовополонених та місцевих патріотів, викрадення людей, катування й приниження стали тут повсякденним явищем.

Міністерство закордонних справ України закликає міжнародну спільноту, весь демократичний світ звернути особливу увагу на масові й системні репресії, що вже шостий рік поспіль відбуваються на окупованих Росією українських територіях і вжити усіх заходів, щоб покласти край цьому жахливому явищу".

Українська правда
Теми: МЗСРосіяКримОРДЛО


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