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МИД просит мир помочь прекратить репрессии РФ в Крыму и на Донбассе

Воскресенье, 17 мая 2020, 18:24

МИД Украины призывает международное сообщество принять все меры для прекращения политических репрессий на оккупированных Россией украинских территориях.

Источник: комментарий МИД Украины ко Дню памяти жертв политических репрессий

Детали: В МИД подчеркнули, что российская агрессия вернула в Украине и политические репрессии.

Дословно: "В Крыму уже шестой год подряд массово нарушаются права человека, украинского и крымскотатарского национального сообщества. Убийства, похищения активистов, сфабрикованные судебные процессы, незаконные заключения, безосновательные аресты и обыски, запугивания. В настоящее время более ста украинских граждан содержатся по политическим мотивам в России и оккупированном Крыму, большинство из них являются крымскими татарами.

Еще ужаснее ситуация в оккупированных районах Донбасса. Расстрелы и убийства украинских военнопленных и местных патриотов, похищения людей, пытки и унижения стали здесь обычным явлением.

Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество, весь демократический мир обратить особое внимание на массовые и системные репрессии, которые уже шестой год подряд происходят на оккупированных Россией украинских территориях и принять все меры, чтобы положить конец этому ужасному явлению".

Украинская правда
Темы: МИДРосcияКрымОРДЛО


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