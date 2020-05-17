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На будівлях ОП і Кабміну покажуть інсталяцію про злочини РФ проти кримських татар

Неділя, 17 травня 2020, 19:43
На будівлях ОП і Кабміну покажуть інсталяцію про злочини РФ проти кримських татар

Починаючи з ночі на 18 травня, на будівлях Офісу президента та Кабінету міністрів буде показано відео-інсталяцію про злочини радянської влади і РФ проти кримськотатарського народу.  

Джерело: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Офіс президента в Facebook

Дослівно МінТОТ: "18 травня Україна та весь світ вшановує пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу.

В ніч з 17 на 18 травня, о 00:01, на будівлі Офісу президента України буде показано через світлову проєкцію відео-інсталяцію, яка нагадає всім про злочини радянської влади і злочини РФ сьогодні проти кримськотатарського народу. Також, 18 травня інсталяція проєктуватиметься з наставанням темного часу доби – орієнтовно з 21:00.

Окрім того, інсталяцію покажуть на будівлі Кабінету міністрів України, так само орієнтовно о 21:00, 18, 19 та 20 травня. Сьогодні ж, ми долучаємося до заклику Меджлісу і просимо всіх підняти кримськотатарський прапор з траурною стрічкою, а о 21:00 запалити вогник пам’яті у своєму вікні".

Деталі: Крім того, як повідомляє Офіс президента, 18 травня у межах проєкту "Всеукраїнська школа онлайн" для учнів середніх і старших класів пройде спеціальний урок, присвячений Дню пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

 

В уроці візьмуть участь заступниця постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева, кінорежисер і сценарист Наріман Алієв, головна редакторка онлайн-видання "Українська правда" Севгіль Мусаєва та народна артистка України Джамала.

Українська правда
Теми: кримські татариОфіс президентаКабінет міністрівтелебаченняосвіта
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