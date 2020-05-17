Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На зданиях ОП и Кабмина покажут инсталляцию о преступлениях РФ против крымских татар

Воскресенье, 17 мая 2020, 19:43
На зданиях ОП и Кабмина покажут инсталляцию о преступлениях РФ против крымских татар

Начиная с ночи на 18 мая, на зданиях Офиса президента и Кабинета министров будет показана видео-инсталляция о преступлениях советской власти и РФ против крымскотатарского народа.

Источник: Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Офис президента в Facebook

Дословно МинТОТ: "18 мая Украина и весь мир чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа.

В ночь с 17 на 18 мая, в 00:01, на здании Офиса президента Украины будет показана через световую проекцию видео-инсталляция, которая напомнит всем о преступлениях советской власти и преступлениях РФ сегодня против крымскотатарского народа. Также, 18 мая инсталляция будет проецироваться с наступлением темного времени суток - ориентировочно с 21:00.

Кроме того, инсталляцию покажут на здании Кабинета министров Украины, так же ориентировочно в 21:00, 18, 19 и 20 мая. Сегодня же, мы приобщаемся к призыву Меджлиса и просим всех поднять крымскотатарский флаг с траурной лентой, а в 21:00 зажечь огонек памяти в своем окне".

Детали: Кроме того, как сообщает Офис президента, 18 мая в рамках проекта "Всеукраинская школа онлайн" для учащихся средних и старших классов пройдет специальный урок, посвященный Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

 

В уроке примут участие заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева, кинорежиссер и сценарист Нариман Алиев, главный редактор онлайн-издания "Украинская правда" Севгиль Мусаева и народная артистка Украины Джамала.

Украинская правда
Темы: крымские татарыОфис президентаКабинет министровтелевидениеобразование
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
крымские татары
Украинку Умерову будут держать в СИЗО до октября. Россия до сих пор скрывает детали дела
В Украине отмечают День крымскотатарского флага: история и значение
Крымскотатарские флаги подняли в Киеве и за рубежом
Последние новости
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
Все новости...
Реклама: