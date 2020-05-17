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На зданиях ОП и Кабмина покажут инсталляцию о преступлениях РФ против крымских татар

Воскресенье, 17 мая 2020, 19:43

Начиная с ночи на 18 мая, на зданиях Офиса президента и Кабинета министров будет показана видео-инсталляция о преступлениях советской власти и РФ против крымскотатарского народа.

Источник: Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Офис президента в Facebook

Дословно МинТОТ: "18 мая Украина и весь мир чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа.

В ночь с 17 на 18 мая, в 00:01, на здании Офиса президента Украины будет показана через световую проекцию видео-инсталляция, которая напомнит всем о преступлениях советской власти и преступлениях РФ сегодня против крымскотатарского народа. Также, 18 мая инсталляция будет проецироваться с наступлением темного времени суток - ориентировочно с 21:00.

Кроме того, инсталляцию покажут на здании Кабинета министров Украины, так же ориентировочно в 21:00, 18, 19 и 20 мая. Сегодня же, мы приобщаемся к призыву Меджлиса и просим всех поднять крымскотатарский флаг с траурной лентой, а в 21:00 зажечь огонек памяти в своем окне".

Детали: Кроме того, как сообщает Офис президента, 18 мая в рамках проекта "Всеукраинская школа онлайн" для учащихся средних и старших классов пройдет специальный урок, посвященный Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

 

В уроке примут участие заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева, кинорежиссер и сценарист Нариман Алиев, главный редактор онлайн-издания "Украинская правда" Севгиль Мусаева и народная артистка Украины Джамала.

Украинская правда
Темы: крымские татарыОфис президентаКабинет министровтелевидениеобразование


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