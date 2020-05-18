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П’ять людей померли від коронавірусу на Буковині

Понеділок, 18 травня 2020, 00:20

У неділю в Чернівецькій області померли 5 осіб, у яких був підтверджений коронавірус. 

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Деталі: Цього ж дня в області одужали 26 хворих на COVID-19. Також тестування виявило ще 19 нових випадків зараження.

"Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 2713 осіб", – підсумував голова ОДА.

Що передувало: За 16 травня в Україні було виявлено 433 нових випадків захворювання коронавірусною інфекцією, що на 95 заражень менше, ніж добою раніше.

Українська правда
Теми: Чернівецька областькоронавірус


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