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Пять человек умерли от коронавируса на Буковине

Понедельник, 18 мая 2020, 00:20

В воскресенье в Черновицкой области погибли 5 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

Детали: В этот же день в области выздоровели 26 больных COVID-19. Также тестирование выявило еще 19 новых случаев заражения.

"Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 2713 человек", – подытожил председатель ОГА.

Что предшествовало: За 16 мая в Украине было выявлено 433 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, что на 95 заражений меньше, чем сутками ранее.

Украинская правда
Темы: Черновицкая областькоронавирус


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