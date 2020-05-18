Пять человек умерли от коронавируса на Буковине

В воскресенье в Черновицкой области погибли 5 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

Детали: В этот же день в области выздоровели 26 больных COVID-19. Также тестирование выявило еще 19 новых случаев заражения.

"Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 2713 человек", – подытожил председатель ОГА.

Что предшествовало: За 16 мая в Украине было выявлено 433 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, что на 95 заражений меньше, чем сутками ранее.