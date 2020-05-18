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На Житомирщині фіксують зростання динаміки поширення COVID-19

Понеділок, 18 травня 2020, 01:57
На Житомирщині фіксують зростання динаміки поширення COVID-19

У Житомирській області 17 травня підтвердили 18 нових випадків коронавірусу, 15 із яких в одному районі. Загалом в області виявили 564 зараження.

Джерело: голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко у Facebook

Пряма мова: "Але, судячи зі статистики, отриманої від Житомирського обласного лабцентру, ми фіксуємо зростання динаміки зараження коронавірусом. Особливо, це помітно серед жителів Любарського району – 15 нових випадків". 

Станом на 22:30, за результатами лабораторного дослідження 242 проб, кількість хворих на COVID-19 зросла на 18 осіб."

Деталі: Водночас минулими днями в області фіксували не більше 6 випадків за добу.

У суботу також одужали від хвороби ще 9 людей. 

Загалом у Житомирі інфікувались 189 людей, у Коростені – 100, у Бердичеві – 92. 

Що передувало: За 16 травня в Україні було виявлено 433 нових випадків захворювання коронавірусною інфекцією, що на 95 заражень менше, ніж добою раніше.

Українська правда
Теми: Житомирщинакоронавірус
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