На Житомирщині фіксують зростання динаміки поширення COVID-19

У Житомирській області 17 травня підтвердили 18 нових випадків коронавірусу, 15 із яких в одному районі. Загалом в області виявили 564 зараження.

Джерело: голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко у Facebook

Пряма мова: "Але, судячи зі статистики, отриманої від Житомирського обласного лабцентру, ми фіксуємо зростання динаміки зараження коронавірусом. Особливо, це помітно серед жителів Любарського району – 15 нових випадків".

Станом на 22:30, за результатами лабораторного дослідження 242 проб, кількість хворих на COVID-19 зросла на 18 осіб."

Деталі: Водночас минулими днями в області фіксували не більше 6 випадків за добу.

У суботу також одужали від хвороби ще 9 людей.

Загалом у Житомирі інфікувались 189 людей, у Коростені – 100, у Бердичеві – 92.

Що передувало: За 16 травня в Україні було виявлено 433 нових випадків захворювання коронавірусною інфекцією, що на 95 заражень менше, ніж добою раніше.