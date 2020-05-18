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В Житомирской области фиксируют рост динамики распространения COVID-19

Понедельник, 18 мая 2020, 01:57

В Житомирской области 17 мая подтвердили 18 новых случаев коронавируса, 15 из которых в одном районе. Всего в области обнаружили 564 заражения.

Источник: председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко в Facebook

Прямая речь: "Но, судя по статистике, полученной от Житомирского областного лабцентра, мы фиксируем рост динамики заражения коронавирусом. Особенно, это заметно среди жителей Любарского района – 15 новых случаев.

По состоянию на 22:30, по результатам лабораторного исследования 242 проб, количество больных COVID-19 выросла на 18 человек."

Детали: В то же время минувшими днями в области фиксировали не более 6 случаев в сутки.

В этот же день выздоровели от болезни еще 9 человек.

Всего в Житомире заразились 189 человек, в Коростене – 100, в Бердичеве – 92.

Что предшествовало: За 16 мая в Украине было выявлено 433 новых случаев заболевания коронавируснай инфекцией, что на 95 заражений меньше, чем сутками ранее.

Украинская правда
Темы: Житомирская областькоронавирус


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