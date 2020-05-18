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У Китаї назвали можливу причину смерті посла в Ізраїлі

Понеділок, 18 травня 2020, 02:45
У Китаї назвали можливу причину смерті посла в Ізраїлі

Посол Китаю в Ізраїлі Ду Вей, за попередніми висновками, помер через пов’язані зі здоров’ям причини.

Джерело: "Сіньхуа"

Деталі: Агентство посилається на власне джерело. За його даними, висновки медиків свідчать про "раптово помер через причини, пов’язані із здоров’ям, проте деталі потребують подальшого уточнення".

Що передувало: Посла Китаю в Ізраїлі Ду Вея, який до цього 4 роки був послом Китаю в Україні, знайшли мертвим у його офіційній резиденції біля Тель-Авіва в неділю зранку.

Ду Вей став послом в Ізраїлі у лютому 2020 року. До цього він 4 роки був послом Китаю в Україні.

Українська правда

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Теми: КитайІзраїльдипломатичні відносини
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