У Китаї назвали можливу причину смерті посла в Ізраїлі
Понеділок, 18 травня 2020, 02:45
Посол Китаю в Ізраїлі Ду Вей, за попередніми висновками, помер через пов’язані зі здоров’ям причини.
Джерело: "Сіньхуа"
Деталі: Агентство посилається на власне джерело. За його даними, висновки медиків свідчать про "раптово помер через причини, пов’язані із здоров’ям, проте деталі потребують подальшого уточнення".
Що передувало: Посла Китаю в Ізраїлі Ду Вея, який до цього 4 роки був послом Китаю в Україні, знайшли мертвим у його офіційній резиденції біля Тель-Авіва в неділю зранку.
Ду Вей став послом в Ізраїлі у лютому 2020 року. До цього він 4 роки був послом Китаю в Україні.
Українська правда