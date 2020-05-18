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Укр / Рус

В Китае назвали возможную причину смерти посла в Израиле

Понедельник, 18 мая 2020, 02:45

Посол Китая в Израиле Ду Вэй, по предварительным выводам, умер из-за связанных со здоровьем причин.

Источник: "Синьхуа"

Детали: Агентство ссылается на собственный источник. По его данным, выводы медиков свидетельствуют о том, что дипломат "скоропостижно скончался по причинам, связанным со здоровьем, однако детали требуют дальнейшего уточнения".

Что предшествовало: Посла Китая в Израиле Ду Вэя, который до этого 4 года был послом Китая в Украине, нашли мертвым в его официальной резиденции недалеко от Тель-Авива в воскресенье утром.

Ду Вэй стал послом в Израиле в феврале 2020 года. До этого он 4 года был послом Китая в Украине.

Украинская правда
Темы: КитайИзраильдипломатические отношения


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