Пандемія: у світі 2,6 млн хворих

За час поширення коронавірусу у світі зареєстрували 4 мільйони 801 тисячу випадків зараження, із яких летальних – більше 316 тисяч. Побороли хворобу 1 мільйон 858 тисяч.

Джерело: дані сайту Worldometers, який оновлює дані по захворюваності на коронавірус

Деталі: Таким чином активними залишаются 2 мільйони 626 тисяч випадків.

Традиційним лідером за числом випадків залишаються США. Нині там зареєстрували 1 мільйон 527 тисяч випадків, із яких померли близько 91 тисячі хворих. Водночас вилікувались 346 тисяч. За останню добу у Штатах зареєстрували майже 20 тисяч нових заражень.

За США слідує Росія. Нині там активними залишаються більше 211 тисяч випадків. За офіційними даними, жертвами коронавірусу стала 2631 людина, вилікувались – понад 67 тисяч. За останню добу вірус виявили у 9,7 тисяч осіб.

В Іспанії нарахували 277 тисяч випадків, із яких летальних – більше 27 тисяч. Наразі одужали більше 195 тисяч. За останню добу в країні підтвердили 1214 нових випадків.

У Великій Британії зареєстрували 243 тисячі випадків, за останню добу – 3534 нових хворих.

В Італії число хворих 17 травня збільшилось на 675 осіб, всього – 225 тисяч.

Також майже 8 тисяч нових хворих за добу зареєстрували у Бразилії. В Індії за цей час зафіксували 5 тисяч нових випадків, у Перу – 3,7 тисяч, у Саудівській Аравії – 2,7 тисяч, у Чилі – 2,3 тисяч, у Мексиці – більше 2 тисяч, в Ірані – 1,8 тисяч, у Катарі – 1,6 тисяч, у Туреччині – 1,3 тисяч.

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