Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пандемия: в мире 2,6 млн больных

Понедельник, 18 мая 2020, 04:43
Пандемия: в мире 2,6 млн больных

За время распространения коронавируса в мире зарегистрировали 4 миллиона 801 тысячи случаев заражения, из которых летальных – более 316 тысяч. Побороли болезнь 1 миллион 858 тысяч.

Источник: данные сайта Worldometers, который обновляет данные по заболеваемости коронавирусом

Детали: Таким образом активными остаются 2 миллиона 626 тысяч случаев.

Традиционным лидером по числу случаев остается США. Сейчас там зарегистрировали 1 миллион 527 тысяч случаев, из которых умерло около 91 тысячи больных. В то же время вылечились 346 тысяч. За последние сутки в Штатах зарегистрировали почти 20 тысяч новых заражений.

За США следует Россия. Сейчас там активными остаются более 211 тысяч случаев. По официальным данным, жертвами коронавируса стала 2631 человек, вылечились – более 67 тысяч. За последние сутки вирус обнаружили у 9,7 тысяч человек.

В Испании насчитали 277 тысяч случаев, из которых летальных – более 27 тысяч. Сейчас выздоровели больше 195 тысяч. За последние сутки в стране подтвердили 1214 новых случаев.

В Великобритании зарегистрировали 243 тысячи случаев, за последние сутки – 3534 новых больных.

В Италии число больных 17 мая увеличилось на 675 человек, всего – 225 тысяч.

Также почти 8 тысяч новых больных за сутки зарегистрировали в Бразилии. В Индии за это время зафиксировали 5 тысяч новых случаев, в Перу – 3,7 тысяч, в Саудовской Аравии – 2,7 тысяч, в Чили – 2,3 тысяч, в Мексике – более 2 тысяч, в Иране – 1,8 тысяч, в Катаре – 1,6 тысяч, в Турции – 1,3 тысяч.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире  

Напомним:

  • За 16 мая в Украине было выявлено 433 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, что на 95 заражений меньше, чем сутками ранее.

Украинская правда
Темы: коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
Все новости...
Реклама: