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Пандемия: в мире 2,6 млн больных

Понедельник, 18 мая 2020, 04:43

За время распространения коронавируса в мире зарегистрировали 4 миллиона 801 тысячи случаев заражения, из которых летальных – более 316 тысяч. Побороли болезнь 1 миллион 858 тысяч.

Источник: данные сайта Worldometers, который обновляет данные по заболеваемости коронавирусом

Детали: Таким образом активными остаются 2 миллиона 626 тысяч случаев.

Традиционным лидером по числу случаев остается США. Сейчас там зарегистрировали 1 миллион 527 тысяч случаев, из которых умерло около 91 тысячи больных. В то же время вылечились 346 тысяч. За последние сутки в Штатах зарегистрировали почти 20 тысяч новых заражений.

За США следует Россия. Сейчас там активными остаются более 211 тысяч случаев. По официальным данным, жертвами коронавируса стала 2631 человек, вылечились – более 67 тысяч. За последние сутки вирус обнаружили у 9,7 тысяч человек.

В Испании насчитали 277 тысяч случаев, из которых летальных – более 27 тысяч. Сейчас выздоровели больше 195 тысяч. За последние сутки в стране подтвердили 1214 новых случаев.

В Великобритании зарегистрировали 243 тысячи случаев, за последние сутки – 3534 новых больных.

В Италии число больных 17 мая увеличилось на 675 человек, всего – 225 тысяч.

Также почти 8 тысяч новых больных за сутки зарегистрировали в Бразилии. В Индии за это время зафиксировали 5 тысяч новых случаев, в Перу – 3,7 тысяч, в Саудовской Аравии – 2,7 тысяч, в Чили – 2,3 тысяч, в Мексике – более 2 тысяч, в Иране – 1,8 тысяч, в Катаре – 1,6 тысяч, в Турции – 1,3 тысяч.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире  

Напомним:

  • За 16 мая в Украине было выявлено 433 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, что на 95 заражений меньше, чем сутками ранее.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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