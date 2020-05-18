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За день на Рівненщині підтвердили ще 26 випадків COVID-19

Понеділок, 18 травня 2020, 06:23

17 травня у Рівненській області виявили 26 нових заражень коронавірусом, таким чином в області вже нарахували 1167 випадків. 

Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у Facebook

Дослівно: "Станом на вечір 17 травня на Рівненщині зареєстровано 26 нових випадків захворювання на COVID-19

Таким чином в Рівненській області наразі маємо 1167 випадків захворювання на коронавірус".

Деталі: Вік хворих від 8 до 82 років. Коронавірус виявили у 85 дітей та 247 медичних працівників.

Жертвами хвороби стали 28 людей. Водночас вилікувались 352 людини. 

Що передувало: За 16 травня в Україні було виявлено 433 нових випадків захворювання коронавірусною інфекцією, що на 95 заражень менше, ніж добою раніше.

Українська правда
Теми: Рівненська областькоронавірус


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