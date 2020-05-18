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За день на Ровенщине подтвердили еще 26 случаев COVID-19

Понедельник, 18 мая 2020, 06:23
За день на Ровенщине подтвердили еще 26 случаев COVID-19

17 мая в Ровенской области обнаружили 26 новых заражений коронавирусом, таким образом в области уже насчитали 1167 случаев.

Источник: председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в Facebook

Дословно: "По состоянию на вечер 17 мая на Ровенщине зарегистрировано 26 новых случаев заболевания COVID-19

Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 1167 случаев заболевания коронавирус".

Детали: Возраст больных от 8 до 82 лет. Коронавирус обнаружили у 85 детей и 247 медицинских работников.

Жертвами болезни стали 28 человек. В то же время вылечились 352 человека.

Что предшествовало: За 16 мая в Украине было выявлено 433 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, что на 95 заражений меньше, чем сутками ранее.

Украинская правда

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Темы: Ровенская областькоронавирус
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