Російські окупанти поранили трьох українських військових – ООС

17 травня російські найманці 8 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів поранення отримали троє українських бійців.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, БпЛА, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї".

Деталі: Бойовики відкривав вогонь біля Авдіївки з мінометів 82-го калібру, випустивши 24 міни, а також автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Неподалік Водяного найманці застосовували БпЛА для скидання пострілів ВОГ-17, а оборонців Славного та Невельського обстріляли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Також ворог вів обстріли біля Пісків та Новоолександрівки.

За даними розвідки, українські бійці знищили двох російських окупантів та ще двох поранили.

"Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано", – йдеться у повідомленні.