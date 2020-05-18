Все разделы
Укр / Рус

Российские оккупанты ранили трех украинских военных – ООС

Понедельник, 18 мая 2020, 07:17

17 мая российские наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов ранения получили трое украинских бойцов.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минских договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".

Детали: Боевики открывал огонь у Авдеевки из минометов 82-го калибра, выпустив 24 мины, а также автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку Водяного враг применяли БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17, а защитников Славного и Невельского обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также наемники вели обстрелы у Песков и Новоалександровки.

По данным разведки, украинские бойцы уничтожили двух российских оккупантов и еще двух ранили.

"Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", – говорится в сообщении.

Украинская правда
Темы: ООСДонбассОбъединенные силы на Донбассе


powered by lun.ua
Главное сегодня

Пять человек умерли от коронавируса на Буковине

62 страны, включая Украину, требуют расследовать происхождение коронавируса

На Донбассе ранен еще один украинский воин

Украина может обратиться в Международный суд ООН по делу самолета МАУ – МИД

МИД просит мир помочь прекратить репрессии РФ в Крыму и на Донбассе

Бывшего посла Китая в Украине нашли мертвым в Израиле

Все главные новости...
ООС
Боевики дважды нарушили "тишину" минометным огнем
Оккупанты обстреляли Орехово: двух бойцов ООС ранили
Формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим "тишины"
Последние новости
07:17
Российские оккупанты ранили трех украинских военных – ООС
06:23
За день на Ровенщине подтвердили еще 26 случаев COVID-19
05:29
Верховный лидер Ирана пообещал выгнать американцев из Ирака и Сирии
04:43
Пандемия: в мире 2,6 млн больных
03:35
В Пентагоне готовятся ко второй волне коронавируса
02:45
В Китае назвали возможную причину смерти посла в Израиле
01:57
В Житомирской области фиксируют рост динамики распространения COVID-19
01:28
В Канаде разбился самолет военно-воздушных сил
00:49
Во время стрельбы на поминальной службе в США ранения получили 13 человек
00:20
Пять человек умерли от коронавируса на Буковине
Все новости...