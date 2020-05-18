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Российские оккупанты ранили трех украинских военных – ООС

Понедельник, 18 мая 2020, 07:17
Российские оккупанты ранили трех украинских военных – ООС

17 мая российские наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов ранения получили трое украинских бойцов.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минских договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".

Детали: Боевики открывал огонь у Авдеевки из минометов 82-го калибра, выпустив 24 мины, а также автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку Водяного враг применяли БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17, а защитников Славного и Невельского обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также наемники вели обстрелы у Песков и Новоалександровки.

По данным разведки, украинские бойцы уничтожили двух российских оккупантов и еще двух ранили.

"Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", – говорится в сообщении.

Украинская правда
Темы: ООСДонбассОбъединенные силы на Донбассе
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