Российские оккупанты ранили трех украинских военных – ООС

17 мая российские наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов ранения получили трое украинских бойцов.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минских договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".

Детали: Боевики открывал огонь у Авдеевки из минометов 82-го калибра, выпустив 24 мины, а также автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку Водяного враг применяли БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17, а защитников Славного и Невельского обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также наемники вели обстрелы у Песков и Новоалександровки.

По данным разведки, украинские бойцы уничтожили двух российских оккупантов и еще двух ранили.

"Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", – говорится в сообщении.