За минулу добу 21 українець помер від коронавірусу
Понеділок, 18 травня 2020, 09:13
За 17 травня в Україні виявили 325 нових випадків захворювання коронавірусною інфекцією, 21 людина померла.
Джерело: карта РНБО
Деталі: Водночас 17 травня ще 160 пацієнтів одужали.
Кількість активних хворих за добу зросла на 144 людини.
Загалом кількість зараженнь коронавірусом в Україні тепер становить 18 616 випадків.
Нагадаємо: За 16 травня в Україні було виявлено 433 нових випадки захворювання на коронавірусну інфекцію.
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Українська правда