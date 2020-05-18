За минулу добу 21 українець помер від коронавірусу

За 17 травня в Україні виявили 325 нових випадків захворювання коронавірусною інфекцією, 21 людина померла.

Джерело: карта РНБО

Деталі: Водночас 17 травня ще 160 пацієнтів одужали.

Кількість активних хворих за добу зросла на 144 людини.

Загалом кількість зараженнь коронавірусом в Україні тепер становить 18 616 випадків.

Нагадаємо: За 16 травня в Україні було виявлено 433 нових випадки захворювання на коронавірусну інфекцію.

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