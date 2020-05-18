За минулу добу 21 українець помер від коронавірусу

За 17 травня в Україні виявили 325 нових випадків захворювання коронавірусною інфекцією, 21 людина померла.

Джерело: карта РНБО, Центр громадського здоров'я

Деталі: Водночас 17 травня ще 160 пацієнтів одужали.

Кількість активних хворих за добу зросла на 144 людини.

Загалом кількість зараженнь коронавірусом в Україні тепер становить 18 616 випадків.

З них 5276 одужали, 535 померли.

Усього в Україні досліджено 232 899 зразків методом ПЛР.

Загалом захворіли 1324 дитини та 3650 медиків. На амбулаторному лікуванні 12 745 пацієнтів, з них 1090 дітей та 2988 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 5871 особа, з них 234 дитини та 662 медика. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 240 осіб, зокрема одна дитина та 21 медик.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 535 людей, з них 27 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).

Загалом 5276 пацієнтів вже одужали, зокрема 1355 медпрацівників, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 733 (386 одужали);

Волинська обл. — 625 (150 одужали);

Дніпропетровська обл. — 843 (95 одужали);

Донецька обл. — 131 (42 одужали);

Житомирська обл. — 564 (149 одужали);

Закарпатська обл. — 901 (189 одужали);

Запорізька обл. — 382 (185 одужали);

Івано-Франківська обл. — 1221 (513 одужали);

м. Київ — 2321 (224 одужали);

Київська обл. — 1224 (212 одужали);

Кіровоградська обл. — 445 (319 одужали);

Луганська обл. — 42 (22 одужали);

Львівська обл. — 1066 (206 одужали);

Миколаївська обл. — 262 (82 одужали);

Одеська обл. — 764 (60 одужали);

Полтавська обл. — 264 (189 одужали);

Рівненська обл. — 1167 (353 одужали);

Сумська обл. — 163 (89 одужали);

Тернопільська обл. — 1081 (599 одужали);

Харківська обл. — 789 (147 одужали);

Херсонська обл. — 168 (126 одужали);

Хмельницька обл. — 267 (67 одужали);

Черкаська обл. — 372 (207 одужали);

Чернівецька обл. — 2713 (634 одужали);

Чернігівська обл. —108 (31 одужав).

Нагадаємо: За 16 травня в Україні було виявлено 433 нових випадки захворювання на коронавірусну інфекцію.

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