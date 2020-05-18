За прошедшие сутки 21 украинец умер от коронавируса

За 17 мая в Украине обнаружили 325 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 21 человек скончался.

Источник: карта СНБО, Центр общественного здоровья

Детали: В то же время 17 мая еще 160 пациентов выздоровели.

Количество активных больных в сутки выросло на 144 человека.

В целом количество заражений коронавирусом в Украине теперь составляет 18 616 случаев.

Из них 5276 выздоровели, 535 человек умерли.

Всего в Украине исследовано 232 899 образцов методом ПЦР.

В общем заболели 1324 ребенка и 3650 медиков. На амбулаторном лечении 12 745 пациентов, из них 1090 детей и 2988 медработников. Всего нуждался в госпитализации 5871 человек, из них 234 ребенка и 662 медика. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 240 человек, в том числе один ребенок и 21 медик.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 535 человек, из них 27 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 5276 пациентов уже выздоровели, в частности 1355 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В целом случаи подтверждены:

Винницкая обл. - 733 (386 выздоровели)

Волынская обл. - 625 (150 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 843 (95 выздоровели)

Донецкая обл. - 131 (42 выздоровели)

Житомирская обл. - 564 (149 выздоровели)

Закарпатская обл. - 901 (189 выздоровели)

Запорожская обл. - 382 (185 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 1221 (513 выздоровели)

г. Киев - 2321 (224 выздоровели)

Киевская обл. - 1224 (212 выздоровели)

Кировоградская обл. - 445 (319 выздоровели)

Луганская обл. - 42 (22 выздоровели)

Львовская обл. - 1066 (206 выздоровели)

Николаевская обл. - 262 (82 выздоровели)

Одесская обл. - 764 (60 выздоровели)

Полтавская обл. - 264 (189 выздоровели)

Ровенская обл. - 1167 (353 выздоровели)

Сумская обл. - 163 (89 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1081 (599 выздоровели)

Харьковская обл. - 789 (147 выздоровели)

Херсонская обл. - 168 (126 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 267 (67 выздоровели)

Черкасская обл. - 372 (207 выздоровели)

Черновицкая обл. - 2713 (634 выздоровели)

Черниговская обл. -108 (31 выздоровел).

Напомним: За 16 мая в Украине было выявлено 433 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире