За прошедшие сутки 21 украинец умер от коронавируса
За 17 мая в Украине обнаружили 325 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 21 человек скончался.
Источник: карта СНБО, Центр общественного здоровья
Детали: В то же время 17 мая еще 160 пациентов выздоровели.
Количество активных больных в сутки выросло на 144 человека.
В целом количество заражений коронавирусом в Украине теперь составляет 18 616 случаев.
Из них 5276 выздоровели, 535 человек умерли.
Всего в Украине исследовано 232 899 образцов методом ПЦР.
В общем заболели 1324 ребенка и 3650 медиков. На амбулаторном лечении 12 745 пациентов, из них 1090 детей и 2988 медработников. Всего нуждался в госпитализации 5871 человек, из них 234 ребенка и 662 медика. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 240 человек, в том числе один ребенок и 21 медик.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 535 человек, из них 27 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
В общем 5276 пациентов уже выздоровели, в частности 1355 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
В целом случаи подтверждены:
Винницкая обл. - 733 (386 выздоровели)
Волынская обл. - 625 (150 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 843 (95 выздоровели)
Донецкая обл. - 131 (42 выздоровели)
Житомирская обл. - 564 (149 выздоровели)
Закарпатская обл. - 901 (189 выздоровели)
Запорожская обл. - 382 (185 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. - 1221 (513 выздоровели)
г. Киев - 2321 (224 выздоровели)
Киевская обл. - 1224 (212 выздоровели)
Кировоградская обл. - 445 (319 выздоровели)
Луганская обл. - 42 (22 выздоровели)
Львовская обл. - 1066 (206 выздоровели)
Николаевская обл. - 262 (82 выздоровели)
Одесская обл. - 764 (60 выздоровели)
Полтавская обл. - 264 (189 выздоровели)
Ровенская обл. - 1167 (353 выздоровели)
Сумская обл. - 163 (89 выздоровели)
Тернопольская обл. - 1081 (599 выздоровели)
Харьковская обл. - 789 (147 выздоровели)
Херсонская обл. - 168 (126 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 267 (67 выздоровели)
Черкасская обл. - 372 (207 выздоровели)
Черновицкая обл. - 2713 (634 выздоровели)
Черниговская обл. -108 (31 выздоровел).
Напомним: За 16 мая в Украине было выявлено 433 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
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