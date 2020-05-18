В МЗС розповіли про можливий позов до Міжнародного суду ООН проти Ірану

Україна та низка держав можуть звернутися до Міжнародного суду ООН у справі про збитий в Ірані літак МАУ.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін в інтерв’ю "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

"Трек, про який я ще не згадав, це переговори щодо об'єктивного неупередженого розслідування, щодо гарантій неповторення інцидентів в майбутньому і щодо компенсацій сім'ям потерпілих, авіакомпанії та державі Україна. Якщо перемовини зайдуть в глухий кут, то ми будемо змушені звертатися до міжнародних арбітражів, зокрема Міжнародного суду ООН", - сказав Єнін.

За його словами, йдеться не лише про Україну, а про єдиний фронт держав включно з Канадою, Великою Британією, Швецією та Афганістаном, чиї громадяни загинули в катастрофі.

Єнін сподівається, що днями затвердять склад делегації України і відповідні директиви, які дозволять наблизитися до початку переговорів з Іраном.

"Ми розраховуємо на затвердження складу делегації і відповідних директив. Крім того ми перебуваємо в активній взаємодії з нашими партнерами з Канади, Швеції, Великої Британії, Афганістану у тому, щоби сформувати єдину позицію у переговорах з іранською стороною", - сказав заступник глави МЗС.

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, було збито у ніч на 8 січня незабаром після зльоту.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Серед жертв катастрофи були громадяни 7 держав.

Іран продовжує утримувати бортові самописці літака і Україна веде переговори, щоб їх отримати.