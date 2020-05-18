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В МИД рассказали о возможном иске в Международный суд ООН против Ирана

Понедельник, 18 мая 2020, 09:33

Украина и ряд государств могут обратиться в Международный суд ООН по делу о сбитом в Иране самолете МАУ.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

"Трек, о котором я еще не упомянул, это переговоры относительно объективного беспристрастного расследования, относительно гарантий неповторения инцидентов в будущем и о компенсациях семьям пострадавших, авиакомпании и государству Украина. Если переговоры зайдут в тупик, то мы будем вынуждены обращаться в международные арбитражи, в частности в Международный суд ООН", - сказал Енин.

По его словам, речь идет не только об Украине, а о едином фронте государств включая Канаду, Великобританию, Швецию и Афганистан, чьи граждане погибли в катастрофе.

Енин надеется, что на днях утвердят состав делегации Украины и соответствующие директивы, которые позволят приблизиться к началу переговоров с Ираном.

"Мы рассчитываем на утверждении состава делегации и соответствующих директив. Кроме того, мы находимся в активном взаимодействии с нашими партнерами из Канады, Швеции, Великобритании, Афганистана в том, чтобы сформировать единую позицию в переговорах с иранской стороной", - сказал замглавы МИД.

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, был сбит в ночь на 8 января вскоре после взлета.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди жертв катастрофы были граждане 7 государств.

Иран продолжает удерживать бортовые самописцы самолета и Украина ведет переговоры, чтобы их получить.

Темы: МИДИранкатастрофа МАУ в Иране


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