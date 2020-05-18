Суд повторно заарештував судно, що незаконно видобувало пісок в окупованому Криму
Понеділок, 18 травня 2020, 11:22
Суд повторно арештував суховантаж, який незаконно видобував пісок у заповідних зонах Чорного моря біля узбережжя Криму.
Джерело: Офіс генерального прокурора
Дослівно: "Печерський районний суд м. Києва 16 травня 2020 року задовольнив клопотання Головного слідчого управління Нацполіції, погоджене Офісом генерального прокурора, та наклав арешт на судно у кримінальному провадженні за фактом незаконного видобутку піску в заповідних зонах Чорного моря біля узбережжя окупованої території АР Крим".
Деталі: Процесуальне керівництво у провадженні наразі передано до Департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора.
Передісторія:
- Суховантаж SEABREEZE 13 травня був звільнений з-під арешту суддею Приморського районного суду Одеси Анатолієм Дерусом.
- За даними ЗМІ, судно продали американській фірмі PILIN FLEET MANAGEMENT (FLORIDA), LLC., нові власники перейменували судно на TRUMP D - і підняли на ньому прапор Федерації Сент-Кітс і Невіс. За даними видання "Думская", за флоридською компанією стоять все росіяни, чий офіс знаходиться в Москві, на Першій вулиці Текстильників.
- Водночас прокуратура Автономної Республіки Крим блокувала його вихід в море.
Українська правда