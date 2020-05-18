Суд повторно заарештував судно, що незаконно видобувало пісок в окупованому Криму

Суд повторно арештував суховантаж, який незаконно видобував пісок у заповідних зонах Чорного моря біля узбережжя Криму.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Дослівно: "Печерський районний суд м. Києва 16 травня 2020 року задовольнив клопотання Головного слідчого управління Нацполіції, погоджене Офісом генерального прокурора, та наклав арешт на судно у кримінальному провадженні за фактом незаконного видобутку піску в заповідних зонах Чорного моря біля узбережжя окупованої території АР Крим".

Деталі: Процесуальне керівництво у провадженні наразі передано до Департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора.

Передісторія: