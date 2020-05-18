Суд повторно арестовал сухогруз, незаконно добывавший песок в оккупированном Крыму

Суд повторно арестовал сухогруз, который незаконно добывал песок в заповедных зонах Черного моря у побережья Крыма.

Источник: Офис генерального прокурора

Дословно: "Печерский районный суд. Киева 16 мая 2020 года удовлетворил ходатайство Главного следственного управления Нацполиции, согласованное Офисом генерального прокурора, и наложил арест на судно в уголовном производстве по факту незаконной добычи песка в заповедных зонах Черного моря у побережья оккупированной территории АР Крым" .

Детали: Процессуальное руководство в производстве передано в Департамент по преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора.

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