Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд повторно арестовал сухогруз, незаконно добывавший песок в оккупированном Крыму

Понедельник, 18 мая 2020, 11:22
Суд повторно арестовал сухогруз, незаконно добывавший песок в оккупированном Крыму

Суд повторно арестовал сухогруз, который незаконно добывал песок в заповедных зонах Черного моря у побережья Крыма.

Источник: Офис генерального прокурора

Дословно: "Печерский районный суд. Киева 16 мая 2020 года удовлетворил ходатайство Главного следственного управления Нацполиции, согласованное Офисом генерального прокурора, и наложил арест на судно в уголовном производстве по факту незаконной добычи песка в заповедных зонах Черного моря у побережья оккупированной территории АР Крым" .

Детали: Процессуальное руководство в производстве передано в Департамент по преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора.

Предыстория:

  • Сухогруз SEABREEZE 13 мая был освобожден из-под ареста судьей Приморского районного суда Одессы Анатолием Дерусом.
  • По данным СМИ, судно продали американской фирме PILIN FLEET MANAGEMENT (FLORIDA), LLC., новые владельцы переименовали судно на TRUMP D - и подняли на нем флаг Федерации Сент-Китс и Невис. По данным издания "Думская", за флоридской компанией стоят россияне, чей офис находится в Москве, на Первой улице Текстильщиков.
  • В то же время прокуратура Автономной Республики Крым блокировала его выход в море.

Украинская правда
Темы: Офис генпрокурораКрымпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Офис генпрокурора
Россияне обстреляли Краматорск "Искандерами" – генпрокурор
Годовщина удара по ТЦ в Кременчуге: под подозрением трое российских командиров, следствие продолжается
Подпольный "ЦПАУ" в Киеве печатал фальшивые документы и водительские права
Последние новости
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
Все новости...
Реклама: