Суд повторно арестовал сухогруз, незаконно добывавший песок в оккупированном Крыму
Понедельник, 18 мая 2020, 11:22
Суд повторно арестовал сухогруз, который незаконно добывал песок в заповедных зонах Черного моря у побережья Крыма.
Источник: Офис генерального прокурора
Дословно: "Печерский районный суд. Киева 16 мая 2020 года удовлетворил ходатайство Главного следственного управления Нацполиции, согласованное Офисом генерального прокурора, и наложил арест на судно в уголовном производстве по факту незаконной добычи песка в заповедных зонах Черного моря у побережья оккупированной территории АР Крым" .
Детали: Процессуальное руководство в производстве передано в Департамент по преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора.
Предыстория:
- Сухогруз SEABREEZE 13 мая был освобожден из-под ареста судьей Приморского районного суда Одессы Анатолием Дерусом.
- По данным СМИ, судно продали американской фирме PILIN FLEET MANAGEMENT (FLORIDA), LLC., новые владельцы переименовали судно на TRUMP D - и подняли на нем флаг Федерации Сент-Китс и Невис. По данным издания "Думская", за флоридской компанией стоят россияне, чей офис находится в Москве, на Первой улице Текстильщиков.
- В то же время прокуратура Автономной Республики Крым блокировала его выход в море.
Украинская правда