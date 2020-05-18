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Через рік президентства Зеленському все ще довіряють найбільше українців

Понеділок, 18 травня 2020, 12:12

Рейтинг довіри серед політиків через рік президентства все ще очолює Володимир Зеленський, якому довіряють 57% громадян.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг" від 12-13 травня

Дослівно: "Рейтинг довіри серед політиків очолює Зеленський, якому довіряють 57% громадян, і не довіряють – 37%.

Більше третини опитаних не змогли оцінити свій рівень довіри до політиків Дмитра Разумкова та Дениса Шмигаля. Загалом Разумкову довіряють 25%, не довіряють – 33%, чинному прем’єру довіряють лише 14%, а 39% - не довіряють".

Деталі: До усіх інших політиків помітно переважає недовіра, при цьому Юрію Бойку ("Опозиційна платформа – За життя") довіряють 25%, не довіряють – 57%, Святославу Вакарчуку ("Голос") – 24% і 61% відповідно, Юлії Тимошенко ("Батьківщина)  – 22% і 72%, Петру Порошенку (Європейська солідарність") – 20% і 76%. 

 

Крім того, за результатами опитування, третина населення оцінюють напрям руху країни як правильний, а половина – як неправильний, ще 17% не змогли відповісти.

Відзначається, що більш позитивно оцінюють ситуацію молоді респонденти, прихильники президента Зеленського та партії "Слуга народу".

Опитування проводилося 12-13 травня 2020 року серед 3000 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Помилка репрезентативності не більше 1,8%.

Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).

Українська правда
Теми: рейтингЗеленськийопитуваннясоціологія


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