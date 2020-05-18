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Спустя год президентства Зеленскому все еще доверяют больше всего украинцев

Понедельник, 18 мая 2020, 12:12
Спустя год президентства Зеленскому все еще доверяют больше всего украинцев

Рейтинг доверия среди политиков через год президентства все еще возглавляет Владимир Зеленский, которому доверяют 57% граждан.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг" от 12-13 мая

Дословно: "Рейтинг доверия среди политиков возглавляет Зеленский, которому доверяют 57% граждан, и не доверяют - 37%.

Более трети опрошенных не смогли оценить свой уровень доверия к политикам Дмитрию Разумкову и Денису Шмыгалю. В общем Разумкову доверяют 25%, не доверяют - 33%, действующему премьеру доверяют только 14%, а 39% - не доверяют".

Детали: Ко всем остальным политикам заметно преобладает недоверие, при этом Юрию Бойко ("Оппозиционная платформа - За жизнь") доверяют 25% респондентов, не доверяют - 57%, Святославу Вакарчуку ("Голос") - 24% и 61% соответственно, Юлии Тимошенко ("Батькивщина") - 22% и 72%, Петру Порошенко ("Европейская солидарность") - 20% и 76%.

 

Кроме того, по результатам опроса, треть населения оценивают направление движения страны как правильное, а половина - как неправильное, еще 17% затруднились ответить.

Отмечается, что более положительно оценивают ситуацию молодые респонденты, сторонники президента Зеленского и партии "Слуга народа".

Опрос проводился 12-13 мая 2020 года среди 3000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Ошибка репрезентативности не более 1,8%.

Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера).

Предыстория: 

  • Ранее социологи сообщили, что в Украине резко выросло количество недовольных курсом Зеленского.
  • В то же время, во время пандемии коронавируса большинство украинцев довольны действиями президента.

Украинская правда

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Темы: рейтингЗеленскийопроссоциология
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