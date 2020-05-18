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Українці відповіли, як голосувати би за Зеленського і Порошенка рік по тому

Понеділок, 18 травня 2020, 13:10

Якби українцям знову довелося голосувати у другому турі президентських виборів, то 75% виборців підтримали би чинного президента Володимира Зеленського, а 25% п’ятого президента та його конкурента на виборах рік тому Петра Порошенка.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг" від 12-13 травня

Дослівно: "Майже як і рік тому, якби у другий тур сьогодні вийшли Зеленський та Порошенко, то 75% серед виборців підтримали б чинного президента, а 25% – проголосували за Порошенка.

Подібні результати були б і у випадку виходу до другого туру Юрія Бойка (ОПЗЖ) та Юлії Тимошенко ("Батьківщина"). 

Деталі: За результатами опитування, якби найближчим часом відбулися вибори президента, то у першому турі 39,3% українців проголосували б за Зеленського (серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором).

Крім того, 13,9% підтримали б Бойка, 13,3% - Порошенка, 8,6% - Тимошенко, 5,9% - Ігоря Смешка ("Сила і честь").

 

Відзначається, що підтримка інших кандидатів нижче 5%. Ще близько 8% - не визначилися.

 

Опитування проводилося 12-13 травня 2020 року серед 3000 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Помилка репрезентативності не більше 1,8%.

Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).

Передісторія: 

  • У першому турі виборів 31 березня 2019 року за Зеленського проголосували 30.24% виборців. У другому турі  21 квітня 2019 року Зеленського підтримали 73,22% виборців, а Порошенка - 24,45%.
  • За результатами опитування КМІС, яке проводили в кінці квітня 2020 року, якби перший тур президентських виборів відбувся в кінці квітня, то 42,6% виборців, які визначилися з кандидатом, підтримали би чинного президента Володимира Зеленського.

Українська правда
Теми: ЗеленськийПорошенковиборипрезидентопитування


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