Якби українцям знову довелося голосувати у другому турі президентських виборів, то 75% виборців підтримали би чинного президента Володимира Зеленського, а 25% п’ятого президента та його конкурента на виборах рік тому Петра Порошенка.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг" від 12-13 травня

Дослівно: "Майже як і рік тому, якби у другий тур сьогодні вийшли Зеленський та Порошенко, то 75% серед виборців підтримали б чинного президента, а 25% – проголосували за Порошенка.

Подібні результати були б і у випадку виходу до другого туру Юрія Бойка (ОПЗЖ) та Юлії Тимошенко ("Батьківщина").

Деталі: За результатами опитування, якби найближчим часом відбулися вибори президента, то у першому турі 39,3% українців проголосували б за Зеленського (серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором).

Крім того, 13,9% підтримали б Бойка, 13,3% - Порошенка, 8,6% - Тимошенко, 5,9% - Ігоря Смешка ("Сила і честь").

Відзначається, що підтримка інших кандидатів нижче 5%. Ще близько 8% - не визначилися.

Опитування проводилося 12-13 травня 2020 року серед 3000 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Помилка репрезентативності не більше 1,8%.

Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).

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