САП повідомила ще одну підозру екснардепу Березкіну

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру у зловживанні владою екснардепу Станіславу Березкіну, який був у групах "Відродження" і "Воля народу", за отриманн незаконної компенсації за житло.

Джерело: пресслужба САП, джерела "Української правди" у правоохоронних органах

Дослівно: "18 травня … повідомлено про підозру в отриманні незаконної компенсації за винайм житла в ДП "Готельний комплекс "Київ" у розмірі понад 937 тисяч гривень ще одному народному депутату України VIII скликання.

Колишньому нардепу інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, тобто зловживання владою або службовим становищем".



Деталі: Слідство встановило, що попри наявність власного житла у центрі столиці, Березкін отримав право користування готельним номером в ДП "Готельний комплекс "Київ".



Внаслідок таких дій нардепа з листопада 2014 року по серпень 2019 року було безпідставно виплачено на оренду понад 937 тисяч гривень.

Також зазначається, що вказаний депутат є підозрюваним у ще одній справі – щодо розкрадання $20 млн "Ощадбанку".

У САП традиційно не називають імені підозрюваного, але у справі про розкрадання в "Ощадбанку" проходить Березкін. Те, що нову підозру повідомили саме цьому екснардепу, підтвердили джерела УП.