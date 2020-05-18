Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

САП повідомила ще одну підозру екснардепу Березкіну

Понеділок, 18 травня 2020, 15:11
САП повідомила ще одну підозру екснардепу Березкіну

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру у зловживанні владою  екснардепу Станіславу Березкіну, який був у групах "Відродження" і "Воля народу", за отриманн незаконної компенсації за житло.

Джерело: пресслужба САП, джерела "Української правди" у правоохоронних органах

Дослівно: "18 травня … повідомлено про підозру в отриманні незаконної компенсації за винайм житла в ДП "Готельний комплекс "Київ" у розмірі понад 937 тисяч гривень ще одному народному депутату України VIII скликання.

Колишньому нардепу інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, тобто зловживання владою або службовим становищем".

Деталі: Слідство встановило, що попри наявність власного житла у центрі столиці, Березкін отримав право користування готельним номером в ДП "Готельний комплекс "Київ".

Внаслідок таких дій нардепа з листопада 2014 року по серпень 2019 року було безпідставно виплачено на оренду понад 937 тисяч гривень.

Також зазначається, що вказаний депутат є підозрюваним у ще одній справі – щодо розкрадання $20 млн "Ощадбанку".

У САП традиційно не називають імені підозрюваного, але у справі про розкрадання в "Ощадбанку" проходить Березкін. Те, що нову підозру повідомили саме цьому екснардепу, підтвердили джерела УП.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Антикорупційна прокуратуракорупція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітав МіГ

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
Антикорупційна прокуратура
Від Лондона до Брюсселя
САП просить збільшити заставу голові Тернопільської облради і відсторонити його
10 млн застави Трубіцина стягнули в дохід держави
Останні новини
16:25
МЗС Румунії викликало російського посла через падіння дрона
16:21
Понад 90% базових станцій "Київстар" в працездатному стані - речниця
16:14
Politico: Зеленського не запросили на саміт ЄС, бо злякалися реакції Орбана
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітав МіГ
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
15:28
Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти
Усі новини...
Реклама: